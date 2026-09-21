Почему большая белая акула не приживается в Черном море

Когда речь заходит о крупных морских хищниках, многие сразу вспоминают большую белую акулу. И действительно, в Средиземном море этот вид встречается, хотя сегодня его численность там невелика.
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