Избитый мужем пациентки-мусульманки врач потребовал компенсации

Врач-дерматовенеролог Владимир Жирноклеев, избитый мужем пациентки-мусульманки, потребовал от обидчика компенсации за моральный и материальный ущерб.
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