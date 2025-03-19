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КХЛ. «Металлург» примет «Адмирал», ЦСКА против «Локомотива»

«Металлург» примет «Адмирал», ЦСКА сыграет с «Локомотивом».  Фонбет Чемпионат КХЛ Металлург Мг – Адмирал Дата проведения 19 марта, 17.

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