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внимание

с 15 ИЮНЯ ПО 15 АВГУСТА ПРОВОДИТСЯ ЛЕТНЯЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ КАМПАНИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА ´ЛЕТОМ ДЕТИ В БЕЗОПАСНОСТИ´ .

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