Театр абсурда
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Театр абсурда

8 901 подписчик

На Украине проблем нет

На Украине проблем нет

Да, на Украине проблем, оказывается, тоже нет, как и стратегов. Вот послушаешь любого украинского русскоязычного пропагандиста и диву даешься: только проблемы России смакуют, по украинским проходятся вскользь и походя.

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