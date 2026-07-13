Киев забросил в Брянскую область FPV-дроны для атак на военные аэродромы

FPV-дроны, предназначенные для атаки военных аэродромов в Амурской и Челябинской областях, отправили в Брянскую область украинские спецслужбы с помощью беспилотных летательных аппаратов и аэростатов, заявили в ФСБ РФ, 13 июля сообщает в Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии