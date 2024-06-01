Хазанов и Запашный пришли попрощаться с актрисой Анастасией Заворотнюк

На церемонию прощания с Анастасией Заворотнюк, проходящую на территории Покровского монастыря в Москве, одними из первых прибыли известный дизайнер Игорь Гуляев, дрессировщик Эдгард Запашный и артист Геннадий Хазанов.
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