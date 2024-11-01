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Царьград

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Сумма иска Минобороны к ВСК превысила 13,8 млрд рублей в 2024 году

Сумма иска Минобороны к ВСК превысила 13,8 млрд рублей в 2024 году

Общая сумма исков Минобороны РФ о взыскании средств с Военно-строительной компании (ВСК) за 10 месяцев 2024 года превысила 13,8 млрд рублей.

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