Экстренное предупреждение объявлено в Забайкалье

Резкое ухудшение погоды ожидается в Забайкалье 14 марта. Об этом сообщили в краевом ГУ МЧС России.«Днем 14 марта по территории Забайкальского края ожидается очень сильный ветер 25-28 м/с», - говорится в сообщении.