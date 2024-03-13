Экстренное предупреждение объявлено в Забайкалье

Резкое ухудшение погоды ожидается в Забайкалье 14 марта. Об этом сообщили в краевом ГУ МЧС России.«Днем 14 марта по территории Забайкальского края ожидается очень сильный ветер 25-28 м/с», - говорится в сообщении.
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