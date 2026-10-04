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Португалия без Роналду – явный фаворит в матче против Норвегии. 1.78 – португальцы забьют минимум 2 гола

Сборная Португалии примет Норвегию в 4-м туре Лиги наций-2026/27. Португалия – явный фаворит матча с коэффициентом 1.

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