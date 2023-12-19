РИА Новости: рецессия в еврозоне продлится до середины 2024 года

Как пишет РИА Новости со ссылкой на прогнозы международных институтов, экономические локомотивы Евросоюза — Германия и Франция — загнали еврозону в рецессию: во втором квартале ВВП ФРГ показал -0,2% в годовом выражении, в третьем — 0,1, а ВВП Франции +0,5% и -0,1% соответственно.