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РИА Новости: рецессия в еврозоне продлится до середины 2024 года

РИА Новости: рецессия в еврозоне продлится до середины 2024 года

Как пишет РИА Новости со ссылкой на прогнозы международных институтов, экономические локомотивы Евросоюза — Германия и Франция — загнали еврозону в рецессию: во втором квартале ВВП ФРГ показал -0,2% в годовом выражении, в третьем — 0,1, а ВВП Франции +0,5% и -0,1% соответственно.

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