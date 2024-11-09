Судзуки пообщается с премьером Японии, чтобы он ответил на сигнал Путина

Японский политик Мунэо Судзуки сообщил о намерении поговорить с премьер-министром Японии Сигэру Исибой и министром иностранных дел Такэси Иваей, чтобы передать им сигнал, который был послан президентом России Владимиром Путиным во время заседания клуба «Валдай».
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