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Судзуки пообщается с премьером Японии, чтобы он ответил на сигнал Путина

Судзуки пообщается с премьером Японии, чтобы он ответил на сигнал Путина

Японский политик Мунэо Судзуки сообщил о намерении поговорить с премьер-министром Японии Сигэру Исибой и министром иностранных дел Такэси Иваей, чтобы передать им сигнал, который был послан президентом России Владимиром Путиным во время заседания клуба «Валдай».

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