Судзуки пообщается с премьером Японии, чтобы он ответил на сигнал Путина

Японский политик Мунэо Судзуки сообщил о намерении поговорить с премьер-министром Японии Сигэру Исибой и министром иностранных дел Такэси Иваей, чтобы передать им сигнал, который был послан президентом России Владимиром Путиным во время заседания клуба «Валдай».