Профессор Чумаков: есть способы не подхватить лихорадку Западного Нила

В России на 13% вырос уровень заболеваемости лихорадкой Западного Нила. Основные переносчики вируса – комары и клещи, поэтому основной способ защиты от заболевания – это предотвращение укусов насекомых, рассказал 360.
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