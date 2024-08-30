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Профессор Чумаков: есть способы не подхватить лихорадку Западного Нила

Профессор Чумаков: есть способы не подхватить лихорадку Западного Нила

В России на 13% вырос уровень заболеваемости лихорадкой Западного Нила. Основные переносчики вируса – комары и клещи, поэтому основной способ защиты от заболевания – это предотвращение укусов насекомых, рассказал 360.

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Комментарии
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А Кудасов
И не злоупотре.блять спиртным, жирным жареным и кофе с какао.
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20 час.

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