Вышла замуж за пассивную амебу

КРИК ДУШИ Сижу я значит в одной социальной сети и вижу фото подруги со своим избранником. Ниже подпись, где девушка благодарит судьбу за такого потрясающего мужчину, признается ему в любви и не может поверить, что именно ей повезло стать счастливой обладательницей такого подарка.