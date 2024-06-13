ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
ГлавнаяБлогПравила сайтаВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

18 637 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Воробей
    По первому пункту я не вижу проблемы. А относительно второго, то это вопрос в большой степени в тщательном выборе жил...Устроила скандал,...
  • Вера Федорова
    Во-первых, доход от сдачи можно потихоньку складывать в свой кармашек. Во-вторых, сдавая квартиру людям, требуется не...Устроила скандал,...
  • Вера Федорова
    Вообще-то, странно, что в такой семье родился один "другой".  "поговорила" "убедила" - и он вот так просто отказался ...Свекрови важно мн...

Вышла замуж за пассивную амебу

Вышла замуж за пассивную амебу

КРИК ДУШИ Сижу я значит в одной социальной сети и вижу фото подруги со своим избранником. Ниже подпись, где девушка благодарит судьбу за такого потрясающего мужчину, признается ему в любви и не может поверить, что именно ей повезло стать счастливой обладательницей такого подарка.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Элина Морозова
Да уж. Гордиться  тут нечем.  Только стыдиться.
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх