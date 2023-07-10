Тигр подкрадывался к утке в пруду, но она оказалась хитрее кошки и в последний момент нырнула под воду

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лина любимцева

УТИНКИ умненькие и забавные!! У нас жила одна Утинка, в поселке. Мама случайно яйцо утки подложила гусыне. А гуси ее в стадо не приняли. И Утинка росла одна. Ходила к соседским уткам в гости и там сплетничала. Я, когда нужно было ее покормить, выходила во двор и звала по имени: "Утинка, Утинка"... У соседей поднимался жуткий шум-гам-тарарам, Утинка кричала, и в переполохе прибегала кушать!! Суета была!! Лапами ТАК БЫСТРО ВРАЩАЛА, что казалось, что они не касаются земли...Она бегала несколько раз вокруг миски с едой, и-БАБАХ ЗОБОМ В МИСКУ!! Вся еда на нее!!... Я потом забирала миску с едой и ждала, пока Утинка остановится, иначе все перевернет!! Бесподобная была... Это пока была маленькой. А потом выросла, стала солидной мамой-Утинкой!! Доверяла мне своих утят. Никого не подпускала к ним, только меня. Я же ее вырастила... Мы, когда уезжали из поселка, мама продала стадо вместе с Утинкой другим хозяевам. О дальнейшей судьбе Утинки можно только догадываться.... А я люблю и помню свою Утинку всю жизнь... Жальт, что я не могла ее забрать с собой....😪