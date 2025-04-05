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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Д’Амико из «Аталанты» и Таре – фавориты на пост спортдиректора «Милана». Клубу нужен специалист с глубоким знанием Серии А

Как сообщает Football Italia, основные претенденты на этот пост – Тони Д’Амико из «Аталанты» и бывший спортивный директор «Лацио» Игли Таре.

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