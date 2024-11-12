Amazon готовится к выпуску своего ИИ-чипа, который бросит вызов Nvidia

Amazon готовится к выпуску своего ИИ-чипа, который бросит вызов NvidiaAmazon может создать собственный чип искусственного интеллекта, которые будет способен составить конкуренцию Nvidia, пишет The Financial Times.
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