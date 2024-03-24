CNN: Израиль согласен на предложенные США условия обмена заключенных на пленных

Израильская сторона утвердила составленный Соединёнными Штатами Америки план, в соответствии с которым она обязуется выпустить ряд содержащихся в тюрьмах палестинцев ради того, чтобы вернуть удерживаемых организацией ХАМАС граждан.
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