Видео: полиция выявила 209 нарушений во время рейда на байк-фестивале в Луге

Право управления транспортным средством отсутствовало у 15 байкеров На прошлой неделе полиция получила информацию о готовящемся в Лужском районе Ленобласти масштабном мероприятии среди любителей мотоезды.
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