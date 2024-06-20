ВСУ в ночь на 21 июня массово атаковали несколько муниципалитетов Кубани

Удар пришёлся на Темрюкский, Ейский и Северский районы. О громких звуках сообщили жители Краснодара.Сегодня ночью жители Краснодарского края в разных районах региона услышали звуки взрывов, а также вспышки в небе.
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