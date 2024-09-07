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Синдром сухого глаза: как он проявляется и какими средствами его лечить

Синдром сухого глаза: как он проявляется и какими средствами его лечить

Ощущение «песка в глазах», к сожалению, хорошо знакомо многим из нас. Если ты испытываешь подобные дискомфортные ощущения, возможно, это синдром сухого глаза (ССГ) — проблема, с которой сталкивается все больше людей в наш век гаджетов и кондиционеров.

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