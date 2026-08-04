Семшов не ждет чудес от Шварца: «Динамо» было в тройке и при Кобелеве, и при Силкине

«В «Динамо» пока Шварц пытается понять основной состав - потому что на сборах был позитив, а в официальных матчах все сильно изменилось, - подвел итоги стартовых туров РПЛ для «бело-голубых» российский тренер Игорь Семшов.
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