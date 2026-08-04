Спорт Уик-Энд
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт Уик-Энд

14 подписчиков

Семшов не ждет чудес от Шварца: «Динамо» было в тройке и при Кобелеве, и при Силкине

Семшов не ждет чудес от Шварца: «Динамо» было в тройке и при Кобелеве, и при Силкине

«В «Динамо» пока Шварц пытается понять основной состав - потому что на сборах был позитив, а в официальных матчах все сильно изменилось, - подвел итоги стартовых туров РПЛ для «бело-голубых» российский тренер Игорь Семшов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии