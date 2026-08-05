Москва изменит движение поездов на Ярославском направлении в августе

Департамент транспорта Москвы объявил о снижении интервала движения поездов по Ярославскому направлению МЖД в выходные дни 8, 9, 15 и 16 августа из-за капитального ремонта участков "Москва - Ярославская - Лосиноостровская".
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