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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Семейство Apple iPhone 16 получит возможность вызова поиска по фотографии одной кн...

Семейство Apple iPhone 16 получит возможность вызова поиска по фотографии одной кн...

Семейство Apple iPhone 16 получит возможность вызова поиска по фотографии одной кнопкойВсе четыре представленные вчера новые модели смартфонов Apple получили выделенную сенсорную кнопку на боковой части корпуса, которая отвечает за управление функциями основной камеры.

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