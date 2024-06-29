Котопёс недели: возьмите из приюта общительного пса Чака или ласковую кошку Зою

Два суперпитомца ждут встречи со своими людьми. В этом мире не так уж много неоспоримых истин. Их, собственно, ровно три: «Переходить дорогу всегда нужно на зеленый свет»; «Фрукты необходимо мыть перед употреблением»; и третья, самая неоспоримая, — «Питомца лучше брать из приюта».
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