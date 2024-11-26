TSMC начала оснащать оборудованием свою вторую 2-нм фабрику на Тайване с опере...

TSMC начала оснащать оборудованием свою вторую 2-нм фабрику на Тайване с опережением графикаС активизацией действий TSMC по строительству предприятий за пределами Тайваня основное положение производственной стратегии осталось неизменно: первыми передовые техпроцессы осваиваются на территории острова и это даже закреплено законодательно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)