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TSMC начала оснащать оборудованием свою вторую 2-нм фабрику на Тайване с опере...

TSMC начала оснащать оборудованием свою вторую 2-нм фабрику на Тайване с опере...

TSMC начала оснащать оборудованием свою вторую 2-нм фабрику на Тайване с опережением графикаС активизацией действий TSMC по строительству предприятий за пределами Тайваня основное положение производственной стратегии осталось неизменно: первыми передовые техпроцессы осваиваются на территории острова и это даже закреплено законодательно.

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