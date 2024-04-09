На Ставрополье для отрядов ЮИД проводятся курсы будущих полицейских

В городе-курорте Ессентуки Госавтоинспекция проводит для ребят, углубленно изучающих ПДД в движении ЮИД, курсы будущих сотрудников полиции, чтобы познакомить школьников с профессией стража безопасности, в том числе дорожной, и помочь определиться с будущей профессией.