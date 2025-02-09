Трамп заявил, что у него есть план по прекращению конфликта на Украине

Президент Америки заявил, что хочет покончить с «чертовым безумием».Дональд Трамп заявил о том, что поручил своему помощнику организовать встречу по Украине.
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