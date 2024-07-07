В Москве продолжаются работы по восстановлению трамвая на Трифоновской улице

В Москве продолжаются работы по восстановлению трамвайной линии на Трифоновской улице. Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что специалисты ГУП "Московский метрополитен" приступили к работам на участке от улицы Советской Армии до Олимпийского проспекта.