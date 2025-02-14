Водка до добра не доведет: в Севастополе подросток пошла на крайние меры ради бутылки.15-летняя местная жительница решила согреться в эту холодную зиму горячительным напитком, но препятствовало одно – возраст.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии