Военное обозрение

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Зерновая сделка: кому зрада, а кому перемога

Зерновая сделка: кому зрада, а кому перемога

Первого ноября все смотрелось странно, но обоснованно. Все было изложено здесь: Зерновая сделка: топить нельзя пропускать или как еще?, и честно говоря, писал о том, во что верилось, хоть и с оглядкой.

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