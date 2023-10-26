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Обнаружены три самые грязные полки в холодильнике: бактерии там отлично живут и в холоде

Обнаружены три самые грязные полки в холодильнике: бактерии там отлично живут и в холоде

Как бактерии — возбудители инфекционных заболеваний — попадают в холодильник? Неужели они сохраняют жизнеспособность в холоде? Да, многие патогенные микроорганизмы в холодильнике не только выживают, но еще и сохраняют способность к размножению.

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