Мозер сообщила о сотрясении мозга у ударившейся об лед фигуристки Симоновой

Заслуженный тренер России, генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках Москвы (ФФКМ) Нина Мозер рассказала о состоянии фигуристки Марии Симоновой, которая упала и ударилась об лед во время проката на Всероссийских соревнованиях на призы президента Федерации фигурного катания Москвы (ФФКМ).