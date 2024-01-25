Мозер сообщила о сотрясении мозга у ударившейся об лед фигуристки Симоновой

Заслуженный тренер России, генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках Москвы (ФФКМ) Нина Мозер рассказала о состоянии фигуристки Марии Симоновой, которая упала и ударилась об лед во время проката на Всероссийских соревнованиях на призы президента Федерации фигурного катания Москвы (ФФКМ).
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