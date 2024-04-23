СМИ: у Нисанова серьезные проблемы с силовиками

Черкизятник кормил мафиозный семейный клан Лужкова, Садовод кормит мафиозный семейный клан Собянина.. У них все по одному сценарию, тротуары, химикаты, пришлые, рынки, а теперь Собянин еще и детское питание в школах отдает ему.... Так что мало что народ в уличных и не только шаурменных, грилях и т.д. травят, теперь детей перетравят всех... Зачем в России нужны дети коренного населения????

ВЧ

Владимир Черноморский

А что мы хотим, наш президент до сих пор не принял закона, о запрете въезда инородцев и кто , скажите мне, без его команды будет что-то выполнять, коль команды на уровне закона не поступило?! Что может Колокольцев, коль он борется с последствиями, а не с причинами, обидно, что до сих пор нас считают идиотами, а хочется спросить, почему наш президент не выволняет свои обязанности, согласно конституции, почему до сих пор защищает интересы инородцев ?! На эти вопросы он отвечает, у нас многонациональная страна и весь ответ, на решения геноцида со стороны инородцев, и что изменилось, где действие, где запрет на въезд ?! И завтра они возьмут оружие и выйдут на улицу и будут виноваты американцы, а не наша власть, видимо американцы подписывают закон в России, о разрешении на въезд иноплеменников