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RT Russia

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Подполье сообщило об ударе по пункту временной дислокации ВСУ под Одессой

Подполье сообщило об ударе по пункту временной дислокации ВСУ под Одессой

Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев заявил, что подполье зафиксировало попадание по пункту временной дислокации ВСУ с иностранными наёмниками в Сергеевке Одесской области.

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