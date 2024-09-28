Подполье сообщило об ударе по пункту временной дислокации ВСУ под Одессой

Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев заявил, что подполье зафиксировало попадание по пункту временной дислокации ВСУ с иностранными наёмниками в Сергеевке Одесской области.
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