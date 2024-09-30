Политика как он...
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Политика как она есть

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Участие Ле Пен в выборах оказалось под угрозой

Участие Ле Пен в выборах оказалось под угрозой

Участие главы французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в президентских выборах оказалось под угрозой — в понедельник, 30 сентября, начинается судебный процесс против нее и некоторых членов ее партии по делу об отмывании средств Европарламента путем якобы фиктивного найма ассистентов депутатов ЕП.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
На Западе умеют снимать кандидатов и это в нормах и правилах деятельности демократии заложено! Вспомним соперника Оланда, а как попал на трон Микрон никто и не знает!
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