В Верховной раде пожаловались на отсутствие единства в парламенте

В парламенте Украины нет единства, которое из последних сил держалось последние полтора года. Об этом 30 января заявил глава фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» в Верховной раде и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия.