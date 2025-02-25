Царьград Коллаж Царьграда Сообщения о том, что очередной осудивший СВО и Россию "нетвойнист" или иноагент возвращается, чтобы заработать на русских, поступают регулярно.
Купил бы партию ракет "Хаймарс": Беглецы возвращаются за русскими деньгами. Разбомбить нас не успели
Комментарии
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Дмитрий Ковера
"Можно ли остановить поток врагов, стремящихся жить за наш счёт, и сколько это ещё будет продолжаться?" Конечно можно, но для этого надо голосовать не как всегда...:)
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20 час.
Дмитрий Ковера
Ну от чего же инопланетяне? В Сочи, 14 февраля, был концерт Арбениной, так полный зал набился, не инопланетянами же. Там авто х*р запаркуешь, не то что летающую тарелку! :)
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19 час.
Балу -
Что значит "возвращаются"?... А кто их пускает в Россию?... Почему их российские паспорта не аннулированы и не признаны недействительными?...
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18 час.
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