Купил бы партию ракет "Хаймарс": Беглецы возвращаются за русскими деньгами. Разбомбить нас не успели

Дмитрий Ковера "Можно ли остановить поток врагов, стремящихся жить за наш счёт, и сколько это ещё будет продолжаться?" Конечно можно, но для этого надо голосовать не как всегда...:)

Дмитрий Ковера Ну от чего же инопланетяне? В Сочи, 14 февраля, был концерт Арбениной, так полный зал набился, не инопланетянами же. Там авто х*р запаркуешь, не то что летающую тарелку! :)