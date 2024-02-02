СК возбудил уголовное дело на чиновников из-за аварийного дома вдовы участника ВОВ

Несмотря на обращения к чиновникам, никакие меры местная администрация не предприняла. Следственный комитет Ленобласти возбудил уголовное дело в отношении органов местного самоуправления по факту халатности.
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