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Регионы России

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Rebel Wolves объявила дату релиза The Blood of Dawnwalker на 2026 год

Rebel Wolves объявила дату релиза The Blood of Dawnwalker на 2026 год

Студия Rebel Wolves официально подтвердила, что их дебютная AAA-RPG The Blood of Dawnwalker выйдет 3 сентября 2026 года на платформах PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

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