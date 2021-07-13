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Новая попытка завладеть наследством Баталова: невестка Дрожжиной раскрыла их с Цивиным коварный план

Кроме того, она обвинила Наталью Дрожжину в похищении собственного брата. В эфире программы «Прямой эфир» невестка Натальи Дрожжиной Ирина показала, что в конфликте ее родственницы со вдовой Баталова, стоит явно не на стороне сестры своего мужа.

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