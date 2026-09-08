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ТАСС

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Всероссийский диктант "Россия - дом народов" пишут 8 сентября по всей стране

Всероссийский диктант "Россия - дом народов" пишут 8 сентября по всей стране

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Десятки тысяч человек приняли участие во Всероссийском диктанте на языках народов России, который прошел во всех регионах страны на 21 национальном языке.

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