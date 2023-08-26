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Швентек о возможном переезде итогового турнира в Саудовскую Аравию: «Немного бесит, что решения до сих пор нет»

До итогового турнира осталось около двух месяцев, но WTA еще не объявила место проведения. «Мы в туре слышим много разного.

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