Пентагон провёл два успешных тестовых пуска новейших БР - PrSM Increment 1 и LRHW

PrSM — это дальнобойная высокоточная ракета нового поколения, обладающая «критически важными возможностями для атаки, нейтрализации, подавления и уничтожения целей», а также способствующая успешному выполнению задач в ходе совместных операций во всех областях.
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