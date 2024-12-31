БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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  • Сергей Захаров
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Пентагон провёл два успешных тестовых пуска новейших БР - PrSM Increment 1 и LRHW

Пентагон провёл два успешных тестовых пуска новейших БР - PrSM Increment 1 и LRHW

PrSM — это дальнобойная высокоточная ракета нового поколения, обладающая «критически важными возможностями для атаки, нейтрализации, подавления и уничтожения целей», а также способствующая успешному выполнению задач в ходе совместных операций во всех областях.

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