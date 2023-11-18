Мэр Перми подписал постановление о передаче ТЮЗа в краевую собственность

Пермский ТЮЗ будет исключен из реестра муниципальной собственности Перми до 31 декабря.Мэр Перми Эдуард Соснин подписал постановление о безвозмездной передаче Пермского театра юного зрителя в краевую государственную собственность.
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