Буданов: ситуация с генпрокурором Кравченко — удар по имиджу Украины

Президент Украины Владимир Зеленский © Valentyn Ogirenko/Reuters Ситуация с побегом с Украины генерального прокурора Руслана Кравченко и его конфликтом с антикоррупционными органами может негативно сказаться на имидже страны, заявил руководитель офиса президента Кирилл Буданов.