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У Неймара повреждение правого голеностопа после подката защитника Сербии. Бразилец плакал

У Неймара повреждение правого голеностопа после подката защитника Сербии. Бразилец плакал

Форвард сборной Бразилии Неймар получил повреждение в матче с Сербией (2:0) на ЧМ-2022. У футболиста, представляющего «ПСЖ», возникли проблемы с правым голеностопом после подката защитника Николы Миленковича.

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