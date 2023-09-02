На днях известная страна громко заявила о том, что ей наконец сделали приятный подарок официально разрешили прыгать на К-рым.
Неиспользованные козыри русских. Гипотетическое развитие ситуации
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Владимир Ахтырченко
Никак кислятины наелся, или смысл поперёк горла встал...
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14 час.
J
Jubar
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13 час.
ЛК
Любовь Кузьмина
Приставить заряженный револьвер к виску США и все закончится моментально. А эти сателлиты США, вроде Германии, Польши и прочие, сразу сами руки поднимут.США давно публиковали карты о ядерной войне в Европе, как и куда Россия будет наносить ядерные удары, а США будут смотреть и радоваться, так как все идет по их плану, ну как сейчас на Украине. Поэтому эта статейка просто провокационная и написал ее скорее всего бандеровец.
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11 час.
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