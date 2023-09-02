Неиспользованные козыри русских. Гипотетическое развитие ситуации

ЛК

Любовь Кузьмина

Приставить заряженный револьвер к виску США и все закончится моментально. А эти сателлиты США, вроде Германии, Польши и прочие, сразу сами руки поднимут.США давно публиковали карты о ядерной войне в Европе, как и куда Россия будет наносить ядерные удары, а США будут смотреть и радоваться, так как все идет по их плану, ну как сейчас на Украине. Поэтому эта статейка просто провокационная и написал ее скорее всего бандеровец.