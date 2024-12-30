Глава МИД Сирии анонсировал визит в Саудовскую Аравию

Приглашение своего главы МИД Саудовской Аравии принца Фейсала бин Фархана посетить Королевство принял министр иностранных дел переходного правительства Сирии Асаад Хасан аль-Шибани 30 декабря, сообщает Сирийское информационное агентство (SANA).
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