Первые в очереди на фронт: Франция возглавила новые силы реагирования НАТО

В случае военного кризиса в ближайший год французские солдаты окажутся в числе первых, кого направят в зону конфликта под руководством Верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе.
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